Умер легендарный эстонский боксер и тренер
время публикации: 08 мая 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 11:47
7 мая на 87-м году жизни умер известный советский боксер и тренер Рейн Паюр, сообщают эстонские СМИ.
В некрологах его называют легендой эстонского бокса и легендой эстонского спорта.
Рейн Паюр - пятикратный чемпион Эстонской ССР в наилегчайшем весе.
По окончании карьеры спортсмена он работал тренером и судьей боксерских соревнований.
Он был одним из судей, работавших в поединках Московской олимпиады.
Рейн Паюр написал несколько книг по истории бокса в Эстонии.
В 2019 году он был удостоен почетного звания "Душа спорта Эстонии".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025