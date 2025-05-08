Умер легендарный эстонский боксер и тренер

7 мая на 87-м году жизни умер известный советский боксер и тренер Рейн Паюр, сообщают эстонские СМИ.

В некрологах его называют легендой эстонского бокса и легендой эстонского спорта.

Рейн Паюр - пятикратный чемпион Эстонской ССР в наилегчайшем весе.

По окончании карьеры спортсмена он работал тренером и судьей боксерских соревнований.

Он был одним из судей, работавших в поединках Московской олимпиады.

Рейн Паюр написал несколько книг по истории бокса в Эстонии.

В 2019 году он был удостоен почетного звания "Душа спорта Эстонии".