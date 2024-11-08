x
08 ноября 2024
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2024
|
08 ноября 2024
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Дэвид Деджулиус сегодня дебютирует за "Маккаби"

время публикации: 08 ноября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 09:52
Баскетбол. Дэвид Деджулиус сегодня дебютирует за "Маккаби"
AP Photo/Eric Christian Smith

Сегодня в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги за тель-авивский "Маккаби" дебютирует американский разыгрывающий Дэвид Деджулиус.

Это будет его дебют в матчах Евролиги.

Американский баскетболист 4 ноября подписал двухлетний контракт с "Маккаби".

Дэвид Деджулиус не был выбран на драфте НБА 2023 года.

Он выступал в чемпионатах Германии и Греции. В первых пяти матчах за "Арис" он набирал 20.2 очка за матч.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2024

НБА. Дени Авдия набрал 9 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2024

"Реал" проиграл в Милане. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Рекорды "Кливленда" и Николы Йокича. "Трипл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Лига чемпионов. "Апоэль" победил боснийцев