Баскетбол. Дэвид Деджулиус сегодня дебютирует за "Маккаби"
время публикации: 08 ноября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 09:52
Сегодня в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги за тель-авивский "Маккаби" дебютирует американский разыгрывающий Дэвид Деджулиус.
Это будет его дебют в матчах Евролиги.
Американский баскетболист 4 ноября подписал двухлетний контракт с "Маккаби".
Дэвид Деджулиус не был выбран на драфте НБА 2023 года.
Он выступал в чемпионатах Германии и Греции. В первых пяти матчах за "Арис" он набирал 20.2 очка за матч.
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