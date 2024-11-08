Баскетбол. Дэвид Деджулиус сегодня дебютирует за "Маккаби"

Сегодня в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги за тель-авивский "Маккаби" дебютирует американский разыгрывающий Дэвид Деджулиус.

Это будет его дебют в матчах Евролиги.

Американский баскетболист 4 ноября подписал двухлетний контракт с "Маккаби".

Дэвид Деджулиус не был выбран на драфте НБА 2023 года.

Он выступал в чемпионатах Германии и Греции. В первых пяти матчах за "Арис" он набирал 20.2 очка за матч.