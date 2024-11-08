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НБА. Дени Авдия набрал 9 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"

время публикации: 08 ноября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 09:08
НБА. Дени Авдия набрал 9 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
AP Photo/Darren Abate

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях проиграл "Сан-Антонио Сперз" 105:118.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия провел на площадке 25 минут (9 + 7 подборов + 5 передач).

Первую четверть выиграли хозяева 33:27. После первой половины 56:55.

"Сперс" "сделали игру" в третьей четверти 91:79.

Центровой "Портленда" Деандре Айтон сделал "дабл-дабл" (21 + 10 подборов).

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