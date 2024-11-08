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"Реал" проиграл в Милане. Результаты матчей Евролиги

время публикации: 08 ноября 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 08:01
"Реал" проиграл в Милане. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Alan Youngblood

Состоялись матчи восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Милан" победил мадридский "Реал" 85:76.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Альба (Берлин, Германия) 92:71

Милан (Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 85:76

Бавария (Мюнхен, Германия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 77:74

Хозяева мощно начали матч. После 10 минут 19:7.

Карсен Эдвардс (Бавария) набрал 24 очка и сделал по 5 подборов и передач.

Париж (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 74:71

Разыгрывающий "Партизана" Карлик Джонс сделал "дабл-дабл" (20 + 8 подборов + 10 передач).

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