"Реал" проиграл в Милане. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 08 ноября 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 08:01
Состоялись матчи восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Милан" победил мадридский "Реал" 85:76.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Альба (Берлин, Германия) 92:71
Милан (Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 85:76
Бавария (Мюнхен, Германия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 77:74
Хозяева мощно начали матч. После 10 минут 19:7.
Карсен Эдвардс (Бавария) набрал 24 очка и сделал по 5 подборов и передач.
Париж (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 74:71
Разыгрывающий "Партизана" Карлик Джонс сделал "дабл-дабл" (20 + 8 подборов + 10 передач).
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