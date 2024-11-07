Рекорды "Кливленда" и Николы Йокича. "Трипл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА

"Кливленд" остается единственной командой НБА, еще не проигрывавшей в этом сезоне (9 побед на старте). Это лучший старт сезона в истории клуба.

Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 108:107

Третья и четвертая четверти завершились вничью 31:31. Победный бросок сделал Брэндон Миллер на последней секунде матча.

Индиана Пэйсерз - Орландо Мэджик 118:111

Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 121:116

Три игрока совершили "дабл-дабл": Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк) (34 + 16 подборов), Джайлен Джонсон (Атланта) (23 + 15 подборов + 7 передач) и Тре Янг (Атланта) (23 + 6 подборов + 10 передач).

Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 112:118

Хьюстон Рокитс - Сан-Антонио Сперз 127:100

Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 131:114

Самый результативный игрок матча Леброн Джеймс (39 + 7 подборов + 6 передач).

Нью-Орлеан Пеликанз - Кливленд Кавальерз 122:131

Даллас Мэверикс - Чикаго Булз 119:99

Лидер "Далласа" Лука Дончич сделал "дабл-дабл" (27 + 7 подборов + 13 передач).

Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тендер 124:122

"Тендер" потерпел первое поражение в сезоне после 7 побед.

Никола Йокич совершил "трипл-дабл" во втором матче подряд (23 + 20 подборов + 16 передач). Как утверждает статистический сервис StatMamba, он стал первым игроком НБА, который лидирует одновременно по подборам за игру (13.5) и передачам за игру (10).

"Денвер" в этом сезоне выиграл все три матча, в которых Рассел Уэстбрук выходил в стартовой пятерке.

Финикс Санз - Майами Хит 115:112

Кевин Дюрант (Финикс) набрал 32 очка и сделал 8 подборов. 36-летний форвард лидер сезона по матчам "30+" - 5.

Лос-Анджелес Клипперз - Филадельфия Сиксерз 110:98

Сакрасенто Кингз - Торонто Рэпторз 122:107

"Короли" выиграли последнюю четверть 33:14. Домантас Сабонис сделал третий "трипл-дабл" в сезоне (17 + 11 подборов + 13 передач).