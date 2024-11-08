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АПОЭЛ победил итальянцев. "Челси" забил 8 голов. Результаты матчей Лиги конференций

время публикации: 08 ноября 2024 г., 00:46 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 00:46
АПОЭЛ победил итальянцев. "Челси" забил 8 голов. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Frank Augstein

Завершился третий тур основного этапа Лиги конференций. По три победы одержали шесть команд.

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 2:1

Челси (Лондон, Англия) - Ноа (Армения) 8:0

По два мяча забили Кристофер Нкунку и Жоау Феликс. По разу отличились Михайло Мудрик, Абдулнасир Адарабийо, Аксель Дисаси, Марк Гуйю (летом перешел из "Барселоны").

Юргорден (Швеция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 2:1

Копенгаген (Дания) - Истанбул ББ (Турция) 2:2

Хартс (Эдинбург, Шотландия) - Хайденхайм (Германия) 0:2

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Мельде (Норвегия) 3:0

Ларне (Северная Ирландия) - Санкт-Галлен (Швейцария) 1:2

ЛАСК (Линц, Австрия) - Серкль Брюгге (Бельгия) 0:0

Бетис (Севилья, Испания) - Цеелье (Словения) 2:1

Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Хуанми.

Витория (Гимараеш, Португалия) - Млада Болеслав (Чехия) 2:1

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