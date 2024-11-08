АПОЭЛ победил итальянцев. "Челси" забил 8 голов. Результаты матчей Лиги конференций
Завершился третий тур основного этапа Лиги конференций. По три победы одержали шесть команд.
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 2:1
Челси (Лондон, Англия) - Ноа (Армения) 8:0
По два мяча забили Кристофер Нкунку и Жоау Феликс. По разу отличились Михайло Мудрик, Абдулнасир Адарабийо, Аксель Дисаси, Марк Гуйю (летом перешел из "Барселоны").
Юргорден (Швеция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 2:1
Копенгаген (Дания) - Истанбул ББ (Турция) 2:2
Хартс (Эдинбург, Шотландия) - Хайденхайм (Германия) 0:2
Ягеллония (Бялосток, Польша) - Мельде (Норвегия) 3:0
Ларне (Северная Ирландия) - Санкт-Галлен (Швейцария) 1:2
ЛАСК (Линц, Австрия) - Серкль Брюгге (Бельгия) 0:0
Бетис (Севилья, Испания) - Цеелье (Словения) 2:1
Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Хуанми.
Витория (Гимараеш, Португалия) - Млада Болеслав (Чехия) 2:1