Лига Европы. "Аякс" разгромил "Маккаби", "Ференцварош" - киевское "Динамо"
Завершился четвертый тур основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" и киевское "Динамо" проиграли все матчи.
Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 5:0
Голы забили бывший форвард "Челси" Бертран Траоре, Кеннет Тейлор, 19-летний Мика Годтс, бывший форвард "Лейпцига" Брайан Бробби, Киан Фитцджим.
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 3:1
На 75-й минуте была ничья 1:1.
Динамо (Киев, Украина) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 0:4
На 17-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Удален Владислав Дубинчак.
Все голы были забиты во втором тайме. Дважды отличился Барнабас Варга, по разу - Кристофер Закариассен и бывший форвард белградского "Партизана" и бакинского "Нефтчи" Матеус Салданья.
Лацио (Рим. Италия) - Порту (Португалия) 2:1
Победный гол был забит на второй минуте компенсированного времени.
Манчестер Юнайтед (Англия) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0
"Красные дьяволы" добыли первую победу под руководством Рууда ван Нистельроя.
Два гола забил Амад Диалло.
Ригас (Латвия) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 1:1
Хоффенхайм (Германия) - Лион (Франция) 2:2
На третьей минуте компенсированного времени счет был 1:1.
Виктория (Пльзень, Чехия) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 2:1