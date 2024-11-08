Лига Европы. "Аякс" разгромил "Маккаби", "Ференцварош" - киевское "Динамо"

Завершился четвертый тур основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" и киевское "Динамо" проиграли все матчи.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 5:0

Голы забили бывший форвард "Челси" Бертран Траоре, Кеннет Тейлор, 19-летний Мика Годтс, бывший форвард "Лейпцига" Брайан Бробби, Киан Фитцджим.

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 3:1

На 75-й минуте была ничья 1:1.

Динамо (Киев, Украина) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 0:4

На 17-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Удален Владислав Дубинчак.

Все голы были забиты во втором тайме. Дважды отличился Барнабас Варга, по разу - Кристофер Закариассен и бывший форвард белградского "Партизана" и бакинского "Нефтчи" Матеус Салданья.

Лацио (Рим. Италия) - Порту (Португалия) 2:1

Победный гол был забит на второй минуте компенсированного времени.

Манчестер Юнайтед (Англия) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0

"Красные дьяволы" добыли первую победу под руководством Рууда ван Нистельроя.

Два гола забил Амад Диалло.

Ригас (Латвия) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 1:1

Хоффенхайм (Германия) - Лион (Франция) 2:2

На третьей минуте компенсированного времени счет был 1:1.

Виктория (Пльзень, Чехия) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 2:1