3 очка Джека Хьюза. Победный гол Квинна Хьюза. "Виннипег" повторил рекорд. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Питтсбург" 5:1, "Флорида" - "Нешвилл" 6:2.

Бостон Брюинз - Калгари Флэймз 4:3 (овертайм)

Победный гол на 65-й минуте забросил Брэд Маршан.

Каролина Хурикейнз - Питтсбург Пингвинз 5:1

Три результативные передачи сделал Джайлен Четфилд.

3 (2 + 1) очка набрал Джек Рослович.

Флорида Пантерз - Нешвилл Прэдейчез 6:2

Три результативные передачи сделал Александр Барков.

3 (2 + 1) очка набрал Картер Верхеги.

Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенз 5:3

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз набрал 3 (1 +2) очка. В 16 матчах он набрал 15 (5 + 10) очков.

Еврейский защитник "дьяволов" Люк Хьюз отыграл 18 минут. Показатель +1.

Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сейбрз 1:6

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 23 минуты 31 секунду. Показатель -2.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.

Тампа-Бей Лайтнинг - Филадельфия Флайерз 1:2 (буллиты)

Даллас Старз - Чикаго Блэк Хоукс 3:1

Сент-Луис Блюз - Юта 2:4

На 57-й минуте была ничья 2:2.

Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш 1:0

Победный гол на 66-й секунде забросил Габриэль Виларди.

По броскам 35:28 в пользу "Колорадо".

Третий шутаут в 11 матчах совершил Коннор Хеллебайк.

"Виннипег" одержал 13 побед в 14 стартовых матчах, повторив рекорд "Оттавы", установленный в 2007 году.

Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 2:4

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз забросил победный гол и сделал результативную передачу. В 12 матчах он набрал 14 (3 + 11) очков.