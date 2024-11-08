3 очка Джека Хьюза. Победный гол Квинна Хьюза. "Виннипег" повторил рекорд. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Питтсбург" 5:1, "Флорида" - "Нешвилл" 6:2.
Бостон Брюинз - Калгари Флэймз 4:3 (овертайм)
Победный гол на 65-й минуте забросил Брэд Маршан.
Каролина Хурикейнз - Питтсбург Пингвинз 5:1
Три результативные передачи сделал Джайлен Четфилд.
3 (2 + 1) очка набрал Джек Рослович.
Флорида Пантерз - Нешвилл Прэдейчез 6:2
Три результативные передачи сделал Александр Барков.
3 (2 + 1) очка набрал Картер Верхеги.
Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенз 5:3
Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз набрал 3 (1 +2) очка. В 16 матчах он набрал 15 (5 + 10) очков.
Еврейский защитник "дьяволов" Люк Хьюз отыграл 18 минут. Показатель +1.
Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сейбрз 1:6
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 23 минуты 31 секунду. Показатель -2.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.
Тампа-Бей Лайтнинг - Филадельфия Флайерз 1:2 (буллиты)
Даллас Старз - Чикаго Блэк Хоукс 3:1
Сент-Луис Блюз - Юта 2:4
На 57-й минуте была ничья 2:2.
Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш 1:0
Победный гол на 66-й секунде забросил Габриэль Виларди.
По броскам 35:28 в пользу "Колорадо".
Третий шутаут в 11 матчах совершил Коннор Хеллебайк.
"Виннипег" одержал 13 побед в 14 стартовых матчах, повторив рекорд "Оттавы", установленный в 2007 году.
Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 2:4
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз забросил победный гол и сделал результативную передачу. В 12 матчах он набрал 14 (3 + 11) очков.