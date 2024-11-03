НХЛ. Дубль Ларкина. Достижение Кросби. Результативная передача Квинна Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Детройт" одержал волевую победу над "Баффало" 2:1. "Питтсбург" обыграл "Монреаль" 3:1.

Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбрз 2:1

По броскам 32: 23 в пользу "Баффало".

На 28-й минуте гости вели в счете.

Во втором периоде две шайбы забросил капитан "Детройта" Дилан Ларкин.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут, сделал 3 броска по воротам. Показатель 0.

Оттава Сенаторз - Сиэтл Кракен 3:0

По броскам 23:22 в пользу канадцев.

Шведский голкипер "сенаторов" Антон Форсберг совершил второй шутаут в шести матчах сезона.

Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенз 3:1

Две шайбы забросил Сидни Кросби, в том числе победную. Это его 93-й победный гол в карьере.

Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 4:2

Первый период выиграли гости 1:0.

После второго периода впереди хозяева 3:1.

Три очка (2 + 1) набрал защитник "Блюз" Колтон Парайко.

Болельщики встретили овациями тренера "Торонто" Крейга Берюбе. Под его руководством "Сент-Луис" завоевал Кубок Стэнли в 2019 году.

Нешвилл Прэдейторз - Колорадо Эвеланш 5:2

"Колорадо" вел в счете 1:0.

Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 2:3

Победную шайбу за 26 секунд до финальной сирены забросил швейцарец Пьюс Сутер, забивший в матче два гола.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 26 минут и сделал результативную передачу. Показатель 0.

Вегас Голден Найтс - Юта 4:3 (овертайм)

"Юта" вела в счете 2:0.

Победный гол на 63-й минуте забросил Бретт Хоуден.

Три (1 + 2) очка набрал защитник "Вегаса" Ноа Ханифин.