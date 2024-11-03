НХЛ. Дубль Ларкина. Достижение Кросби. Результативная передача Квинна Хьюза
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Детройт" одержал волевую победу над "Баффало" 2:1. "Питтсбург" обыграл "Монреаль" 3:1.
Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбрз 2:1
По броскам 32: 23 в пользу "Баффало".
На 28-й минуте гости вели в счете.
Во втором периоде две шайбы забросил капитан "Детройта" Дилан Ларкин.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут, сделал 3 броска по воротам. Показатель 0.
Оттава Сенаторз - Сиэтл Кракен 3:0
По броскам 23:22 в пользу канадцев.
Шведский голкипер "сенаторов" Антон Форсберг совершил второй шутаут в шести матчах сезона.
Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенз 3:1
Две шайбы забросил Сидни Кросби, в том числе победную. Это его 93-й победный гол в карьере.
Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 4:2
Первый период выиграли гости 1:0.
После второго периода впереди хозяева 3:1.
Три очка (2 + 1) набрал защитник "Блюз" Колтон Парайко.
Болельщики встретили овациями тренера "Торонто" Крейга Берюбе. Под его руководством "Сент-Луис" завоевал Кубок Стэнли в 2019 году.
Нешвилл Прэдейторз - Колорадо Эвеланш 5:2
"Колорадо" вел в счете 1:0.
Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 2:3
Победную шайбу за 26 секунд до финальной сирены забросил швейцарец Пьюс Сутер, забивший в матче два гола.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 26 минут и сделал результативную передачу. Показатель 0.
Вегас Голден Найтс - Юта 4:3 (овертайм)
"Юта" вела в счете 2:0.
Победный гол на 63-й минуте забросил Бретт Хоуден.
Три (1 + 2) очка набрал защитник "Вегаса" Ноа Ханифин.