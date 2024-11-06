НХЛ. Матч "Сент-Луис" - "Тампа" был прерван. Дилан Холлоуэй госпитализирован

Матч регулярного чемпионата НХЛ "Детройт Ред Уингз" - "Тампа-Бей Лайтнингз" был прерван в первом периоде после того как шайба попала в шею нападающему "Сент-Луиса" Дилану Холлоуэю.

Игра была прервана на 19-й минуте при счете 0:0.

Хоккеист был госпитализтолван.

По сообщениям местных СМИ, состояние Холлоуэя стабильное. Ему предстоит пройти обследование.

"Сент-Луис" победил 3:2.