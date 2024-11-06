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НХЛ. Матч "Сент-Луис" - "Тампа" был прерван. Дилан Холлоуэй госпитализирован

время публикации: 06 ноября 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 12:53
НХЛ. Матч "Сент-Луис" - "Тампа" был прерван. Дилан Холлоуэй госпитализирован
AP Photo/Scott Kane

Матч регулярного чемпионата НХЛ "Детройт Ред Уингз" - "Тампа-Бей Лайтнингз" был прерван в первом периоде после того как шайба попала в шею нападающему "Сент-Луиса" Дилану Холлоуэю.

Игра была прервана на 19-й минуте при счете 0:0.

Хоккеист был госпитализтолван.

По сообщениям местных СМИ, состояние Холлоуэя стабильное. Ему предстоит пройти обследование.

"Сент-Луис" победил 3:2.

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