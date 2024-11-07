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Гол Зака Хаймана. "Гол плюс пас"Ларкина. Дубль Ханифина. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 07 ноября 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 09:27
Гол Зака Хаймана. "Гол плюс пас"Ларкина. Дубль Ханифина. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/George Walker IV

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" обыграл "Нешвилл" 3:2. "Детройт" в гостях разгромил "Чикаго" 4:1.

Вашингтон Кэпиталз - Нешвилл Прэдейторз 3:2

Победную шайбу на 51-й минуте забросил Александр Овечкин.

Чикаго Блэк Хоукс - Детройт Ред Уингз 1:4

По два (1 + 1) очка набрали Алеккс ДеБринкат (в 2017-22 годах выступал за "Чикаго") и Дилан Ларкин.

Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 2:4

После двух периодов "Эдмонтон" вел в счете 2:1.

Гости забросили две шайбы на 60-й минуте.

По три очка набрали игроки "Вегаса" Иван Барбашев (0 + 3) и Джек Эйхель (1 + 2).

Две шайбы в третьем периоде (в том числе победную) забросил защитник "Вегаса" Ноа Ханифин.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман во втором периоде вывел "нефтяников" вперед 2:1.

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