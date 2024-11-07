Гол Зака Хаймана. "Гол плюс пас"Ларкина. Дубль Ханифина. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" обыграл "Нешвилл" 3:2. "Детройт" в гостях разгромил "Чикаго" 4:1.
Вашингтон Кэпиталз - Нешвилл Прэдейторз 3:2
Победную шайбу на 51-й минуте забросил Александр Овечкин.
Чикаго Блэк Хоукс - Детройт Ред Уингз 1:4
По два (1 + 1) очка набрали Алеккс ДеБринкат (в 2017-22 годах выступал за "Чикаго") и Дилан Ларкин.
Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 2:4
После двух периодов "Эдмонтон" вел в счете 2:1.
Гости забросили две шайбы на 60-й минуте.
По три очка набрали игроки "Вегаса" Иван Барбашев (0 + 3) и Джек Эйхель (1 + 2).
Две шайбы в третьем периоде (в том числе победную) забросил защитник "Вегаса" Ноа Ханифин.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман во втором периоде вывел "нефтяников" вперед 2:1.