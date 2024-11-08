Достижение Эдвардса. Рекорд Адетокунбо. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" в гостях разгромила "Чикаго" 135:119.

Чикаго Булз - Миннесота Тимбервулвз 119:135

Гости выиграли последнюю четверть 45:24.

Самым результативным игроком матча стал лидер "волков" Энтони Эдвардс (33 + 8 подборов + 6 передач). Это восьмая игра подряд, в которой он набрал не менее 20 очков - лучшая серия клуба с 2004 года. Тогда серию результативных матчей провел Кевин Гарнетт, сообщает статистический сервис StatMamba.

Милуоки Бакс - Юта Джаз 123:100

Самый результативный игрок матча - защитник "оленей" Дэмиан Лиллард (34 + 4 подбора + 7 передач).

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл" (31 + 16 подборов).

По данным StatMamba, Яннис - рекордсмен НБА по количеству игр, в которых за 30 минут игрового времени (или менее) набирались не менее 30 очков и 10 подборов.