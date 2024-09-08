Теннис. Победительницей Открытого чемпионата США стала Арина Соболенко

Арина Соболенко впервые стала победительницей Открытого чемпионата США.

В финале белорусская теннисистка победила американку Джессику Пегулу 7:5, 7:5.

Счет в личных встречах Джессики и Арины 6:2 в пользу Соболенко.

Арина Соболенко в третий раз выиграла турнир "Большого шлема". В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Джессика Пегула впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".