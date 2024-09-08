x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Победительницей Открытого чемпионата США стала Арина Соболенко

время публикации: 08 сентября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 06:59
Теннис. Победительницей Открытого чемпионата США стала Арина Соболенко
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Арина Соболенко впервые стала победительницей Открытого чемпионата США.

В финале белорусская теннисистка победила американку Джессику Пегулу 7:5, 7:5.

Счет в личных встречах Джессики и Арины 6:2 в пользу Соболенко.

Арина Соболенко в третий раз выиграла турнир "Большого шлема". В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Джессика Пегула впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Открытый чемпионат США. Парный разряд. В финале австралийцы обыграли немцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Теннис. Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

В финале Открытого чемпионата США сыграют Фриц и Синнер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

Открытый чемпионат США. В миксте победили итальянцы