Чемпионат Европы по бадминтону. Результаты израильтян

В Дании начался чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман в первом матче одиночного разряда проиграл Генри Хуангу (Англия) 20:22, 14:21.

Израильтянка Хели Нейман в 1/8 финала встретится с венгеркой Агнеш Кереши.

В смешанном парном разряде Миша и Светлана Зильберман победили шведов Якоба Экмана и Натали Ванг 21:19, 21:11.

В 1/8 финала израильтяне встретятся с французами Томом Гиске и Дельфин Дельрю.