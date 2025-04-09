Чемпионат Европы по бадминтону. Результаты израильтян
время публикации: 09 апреля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 12:02
В Дании начался чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман в первом матче одиночного разряда проиграл Генри Хуангу (Англия) 20:22, 14:21.
Израильтянка Хели Нейман в 1/8 финала встретится с венгеркой Агнеш Кереши.
В смешанном парном разряде Миша и Светлана Зильберман победили шведов Якоба Экмана и Натали Ванг 21:19, 21:11.
В 1/8 финала израильтяне встретятся с французами Томом Гиске и Дельфин Дельрю.
Ссылки по теме