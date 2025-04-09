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Лига чемпионов. "Интер" победил "Баварию"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 09 апреля 2025 г., 09:31 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 09:31
Лига чемпионов. "Интер" победил "Баварию"
AP Photo/Matthias Schrader

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов миланский "Интер" в гостях победил "Баварию" 2:1.

"Сине-черные" одержали пятую победу в Лиге чемпионов подряд.

Хозяева владели большим преимуществом (58% владения мячом, 20:10 по ударам, 7:4 по точным ударам, 5:1 по угловым).

На 7-й минуте Олисе нанес опасный удар. После рикошета от защитника "Интера" мяч пролетел рядом со штангой. На 14-й минуте Олисе навесил. Кейн пробил головой. Зоммер мяч поймал. На 17-й минуте Олисе нанес удар метров с 20. Вратарь мяч отразил.

На 21-й минуте Геррейру нанес удар. Зоммер мяч парировал. Кейн добивал с близкого расстояния. Голкипер парировал. На 27-й минуте Олисе сделал передачу. мяч после удара Кейна попал в штангу.

Второй опасный момент, созданный гостями, стал голевым. На 38-й минутеКарлос Аугусту сделал пас в штрафную. Тюрам пяткой откинул мяч. Лаутаро Мартинес нанес точный удар 0:1.

На 56-й минуте Урбиг отразил мяч после удара Лаутаро Мартинеса.

На 85-й минуте Лаймер забросил мяч в штрафную. Томас Мюллер сравнял счет 1:1.

Через 3 минуты гости провели быструю атаку. Карлос Аугусту прострелил. Давиде Фраттези забил победный гол 1:2.

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