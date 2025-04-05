НХЛ. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки
время публикации: 05 апреля 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 08:37
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" победил "Чикаго Блэк Хоукс" 5:3.
Александр Овечкин забил две шайбы и повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ - 894.
Овечкин забил 136-ю победную шайбу в карьере.
После двух периодов "Чикаго" вел в счете 3:2.
Исторический гол Овечкин забил на 47-й минуте (4:3).
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 22 минуты 49 секунд. Показатель 0.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025