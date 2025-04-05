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НХЛ. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 апреля 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 08:37
НХЛ. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки
AP Photo/Mark Schiefelbein

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" победил "Чикаго Блэк Хоукс" 5:3.

Александр Овечкин забил две шайбы и повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ - 894.

Овечкин забил 136-ю победную шайбу в карьере.

После двух периодов "Чикаго" вел в счете 3:2.

Исторический гол Овечкин забил на 47-й минуте (4:3).

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 22 минуты 49 секунд. Показатель 0.

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