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Спорт

Бокс. Дерек Чисора победил Отто Валлина

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 09 февраля 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 11:57
Бокс. Дерек Чисора победил Отто Валлина
AP Photo/Dave Thompson

В Манчестере прошел бой между бывшим претендентом на звание чемпиона мира по боксу Дереком Чисорой и Отто Валлином.

Британский супертяж-ветеран победил шведа по очкам 114:112, 116:110, 117:109.

Чисора большую часть боя действовал агрессивно, вынуждая более молодого соперника обороняться.

В середине боя Чисора получил серьезное рассечение над правым глазом, но сумел продолжить поединок.

В девятом и двенадцатом раундах Валлин побывал в нокдауне.

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