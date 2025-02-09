Бокс. Дерек Чисора победил Отто Валлина
время публикации: 09 февраля 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 11:57
В Манчестере прошел бой между бывшим претендентом на звание чемпиона мира по боксу Дереком Чисорой и Отто Валлином.
Британский супертяж-ветеран победил шведа по очкам 114:112, 116:110, 117:109.
Чисора большую часть боя действовал агрессивно, вынуждая более молодого соперника обороняться.
В середине боя Чисора получил серьезное рассечение над правым глазом, но сумел продолжить поединок.
В девятом и двенадцатом раундах Валлин побывал в нокдауне.
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