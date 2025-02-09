Бокс. Дерек Чисора победил Отто Валлина

В Манчестере прошел бой между бывшим претендентом на звание чемпиона мира по боксу Дереком Чисорой и Отто Валлином.

Британский супертяж-ветеран победил шведа по очкам 114:112, 116:110, 117:109.

Чисора большую часть боя действовал агрессивно, вынуждая более молодого соперника обороняться.

В середине боя Чисора получил серьезное рассечение над правым глазом, но сумел продолжить поединок.

В девятом и двенадцатом раундах Валлин побывал в нокдауне.