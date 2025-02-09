UFC. Дю Плесси сломал нос Стрикленду и защитил титул
время публикации: 09 февраля 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 08:58
В Сиднее состоялся турнир ММА UFC 312: du Plessis vs. Strickland 2. Южноафриканец Дрикус дю Плесси защитил титул чемпиона в среднем весе, победив по очкам американца Шона Стрикленда.
Счет по карточкам 50:45 (дважды), 49:46.
В январе 2024 года дю Плесси победил Стрикленда и стал чемпионом.
Южноафриканец действовал вторым номером, стараясь хорошо обороняться и при возможности опасно контратаковать.
В четвертом раунде дю Плесси поймал претендента на контратаке и сломал ему нос. Дальше бой прошел с явным преимуществом чемпиона.
Китаянка Чжан Вэйли защитила титул чемпионки в минимальном весе, победив по очкам американку Татьяну Суарес.
Бразилец Таллисон Тейшейра на 35-й секунде боя нокаутировал новозеландца Джастина Тафу.
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