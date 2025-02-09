UFC. Дю Плесси сломал нос Стрикленду и защитил титул

В Сиднее состоялся турнир ММА UFC 312: du Plessis vs. Strickland 2. Южноафриканец Дрикус дю Плесси защитил титул чемпиона в среднем весе, победив по очкам американца Шона Стрикленда.

Счет по карточкам 50:45 (дважды), 49:46.

В январе 2024 года дю Плесси победил Стрикленда и стал чемпионом.

Южноафриканец действовал вторым номером, стараясь хорошо обороняться и при возможности опасно контратаковать.

В четвертом раунде дю Плесси поймал претендента на контратаке и сломал ему нос. Дальше бой прошел с явным преимуществом чемпиона.

Китаянка Чжан Вэйли защитила титул чемпионки в минимальном весе, победив по очкам американку Татьяну Суарес.

Бразилец Таллисон Тейшейра на 35-й секунде боя нокаутировал новозеландца Джастина Тафу.