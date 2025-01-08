Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл туркам
время публикации: 08 января 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 07:28
В первом матче плэй-офф Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" проиграл клубу "Петким Спор" (Измир) 81:82.
"Апоэль" выиграл первую четверть и первую половину матча 23:22 и 46:38.
После 30 минут 62:61 в пользу израильтян.
Самый результативный игрок матча - защитник турецкого клуба Уэсли ван Бек (24 + 3 подбора + 2 передачи).
Лучший в составе "Апоэля" - Элайджа Митру-Лонг (16 + 4 передачи).
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