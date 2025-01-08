"Шарлотт" прервал "черную серию". Результаты матчей НБА
время публикации: 08 января 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 10:49
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Даллас" разгромил "Лейкерс" 118:97.
Шарлотт Хорнетс - Финикс Санз 115:104
"Шершни" прервали серию из 10 поражений.
"Дабл-дабл" "30 + " сделали Девин Букер (Финикс) (39 + 6 подоров + 10 передач) и Ламелло Болл (Шарлотт) (32 + 10 подборов + 7 передач).
Вашингтон Уизардс - Хьюстон Рокетс 112:135
Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 118:97
"Даллас" победил без лидеров Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбервулвз 97:104
Денвер Наггетс - Бостон Селтикс 106:118
Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 98:114
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