x
08 января 2025
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2025
|
08 января 2025
|
последняя новость: 10:49
08 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Шарлотт" прервал "черную серию". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 января 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 10:49
Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбервулвз 97:104
AP Photo/Gerald Herbert

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Даллас" разгромил "Лейкерс" 118:97.

Шарлотт Хорнетс - Финикс Санз 115:104

"Шершни" прервали серию из 10 поражений.

"Дабл-дабл" "30 + " сделали Девин Букер (Финикс) (39 + 6 подоров + 10 передач) и Ламелло Болл (Шарлотт) (32 + 10 подборов + 7 передач).

Вашингтон Уизардс - Хьюстон Рокетс 112:135

Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 118:97

"Даллас" победил без лидеров Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбервулвз 97:104

Денвер Наггетс - Бостон Селтикс 106:118

Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 98:114

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

НБА. Достижения Трэ Янга
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл туркам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

Еврокубок. "Апоэль" разгромил итальянцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 января 2025

53 очка Энтони Эдвардса не спасли "волков". Дебют Кавая Леонарда. Результаты матчей НБА