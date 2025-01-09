x
09 января 2025
|
последняя новость: 09:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2025
|
09 января 2025
|
последняя новость: 09:44
09 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Суперкубок Испании. В Саудовской Аравии "Барселона" победила "Атлетик" и вышла в финал

Футбол
время публикации: 09 января 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 09:00
Суперкубок Испании. В Саудовской Аравии "Барселона" победила "Атлетик" и вышла в финал
AP Photo/Altaf Qadri

В Джедде в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании "Барселона" победила "Атлетик" (Бильбао) 2:0.

Во втором полуфинале встретятся "Реал" и "Мальорка".

"Барселона" упустила множество моментов и "Атлетик" мог наказать каталонцев, если бы успешнее избегал офсайдных ловушек.

"Атлетик": Симон, Лекуэ (Де Маркос, 63), Вивиан, Паредес, Берчиче, Прадос Диас (Весга, 63), Хаурегисар, Унаи Гомес (Джало, 80), Иньяки Уильямс, Беренгер (Серрано, 73), Гурусета (Нико Уильямс, 63).

"Барселона": Щенсны, Бальде (Мартин, 83), Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо (Гарсия, 83), Рафинья, Гави (де Йонг, 73), Ямаль (Лопес, 63), Левандовски (Фермин Торрес, 73).

На 3-й минуте Ямаль вывел Кунде один на один. Но тот толком пробить не смог. Симон ногой выбил мяч. Через минуту Кунде навесил. Рафинья опередил защитника и в прыжке нанес удар с линии вратарской - выше.

На 10-й минуте Рафинья опасно исполнил штрафной. Симон мяч парировал. На 17-й минуте Бальде прострелил. Гави отправил мяч в ближний угол 0:1.

На 22-й минуте Ямаль вывел Рафинью один на один. Симон мяч парировал.

В первом тайме три момента упустил Иньяки Уильямс. На последних секундах первого тайма баски могли отыграться. Иньяки Уильямс вышел один на один, но не смог переиграть Щенсны. Гурусета нанес еще один удар. Защитник бросился под мяч.

На 52-й минуте перехват в центре поля и быстрая атака. Ямаль вышел один на один 0:2.

На 54-й минуте Роберт Левандовски не попал в пустые ворота.

На 64-й минуте Щенсны парировал мяч после опасных ударов Весги и Хаурегисара.

На 82-й минуте "Атлетик" забил. Гол не засчитан. Офсайд. Через 4 минуты не засчитан второй гол басков. Сработала офсайдная ловушка.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2025

Кубок английской лиги. Дебют Кински. Достижение Бергвалла. Поражение "Ливерпуля"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

79-летний израильский футболист установил мировой рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

Патрик Клюйверт назначен главным тренером сборной Индонезии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира