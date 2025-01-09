Суперкубок Испании. В Саудовской Аравии "Барселона" победила "Атлетик" и вышла в финал

В Джедде в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании "Барселона" победила "Атлетик" (Бильбао) 2:0.

Во втором полуфинале встретятся "Реал" и "Мальорка".

"Барселона" упустила множество моментов и "Атлетик" мог наказать каталонцев, если бы успешнее избегал офсайдных ловушек.

"Атлетик": Симон, Лекуэ (Де Маркос, 63), Вивиан, Паредес, Берчиче, Прадос Диас (Весга, 63), Хаурегисар, Унаи Гомес (Джало, 80), Иньяки Уильямс, Беренгер (Серрано, 73), Гурусета (Нико Уильямс, 63).

"Барселона": Щенсны, Бальде (Мартин, 83), Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо (Гарсия, 83), Рафинья, Гави (де Йонг, 73), Ямаль (Лопес, 63), Левандовски (Фермин Торрес, 73).

На 3-й минуте Ямаль вывел Кунде один на один. Но тот толком пробить не смог. Симон ногой выбил мяч. Через минуту Кунде навесил. Рафинья опередил защитника и в прыжке нанес удар с линии вратарской - выше.

На 10-й минуте Рафинья опасно исполнил штрафной. Симон мяч парировал. На 17-й минуте Бальде прострелил. Гави отправил мяч в ближний угол 0:1.

На 22-й минуте Ямаль вывел Рафинью один на один. Симон мяч парировал.

В первом тайме три момента упустил Иньяки Уильямс. На последних секундах первого тайма баски могли отыграться. Иньяки Уильямс вышел один на один, но не смог переиграть Щенсны. Гурусета нанес еще один удар. Защитник бросился под мяч.

На 52-й минуте перехват в центре поля и быстрая атака. Ямаль вышел один на один 0:2.

На 54-й минуте Роберт Левандовски не попал в пустые ворота.

На 64-й минуте Щенсны парировал мяч после опасных ударов Весги и Хаурегисара.

На 82-й минуте "Атлетик" забил. Гол не засчитан. Офсайд. Через 4 минуты не засчитан второй гол басков. Сработала офсайдная ловушка.