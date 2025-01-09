Кубок английской лиги. Дебют Кински. Достижение Бергвалла. Поражение "Ливерпуля"

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" 1:0.

Это первое поражение команды Арне Слота с сентября и второе в сезоне.

"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дрэгушин, Грей, Спенс, Биссума, Бетанкур (Джонсон, 15), Бергвалл, Кулусевски, Соланке, Сон (Вернер, 73).

"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли (Александер-Арнолд, 60), Куанса (Эндо, 30), ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Мак Аллистер (Конате, 80), Салах, Джонс, Гакпо (Диас, 60), Жота (Нуньес, 60).

В составе "шпор" дебютировал молодой чешский голкипер Антонин Кински, перешедший из "Славии" на этой неделе. Он совершил 7 сэйвов.

На 4-й минуте Алиссон парировал мяч после удара Соланке.

На 7-й минуте неудачно упал Родриго Бетанкур. Он ударился головой о газон и ему долго оказывали медицинскую помощь. Затем уругваец был заменен.

На 30-й минуте вынужденная замена у "красных". Джаред Куанса получил травму.

На 55-й минуте Алиссон решил обыграть нападающего, но мяч потерял. Удар Порро сумел блокировать ван Дейк. Порро первым добрался до мяча и перебросил мяч через вратаря, но в ворота не попал.

На 69-й минуте опасно пробил Нуньес. Кински плечом мяч парировал. Через 2 минуты Александр-Арнольд пробил мимо вратаря. Дрэгушин вынес мяч с линии ворот.

На 77-й минуте Соланке забил. Гол не засчитан. Офсайд.

На 86-й минуте длинный пас вперед. Соланке ворвался в штрафную, обыграл защитника и сделал передачу. Лукас Бергвалл забил победный гол. Он стал самым молодым автором гола "Тоттенхэма" в Кубке английской лиги (18 лет 341 день) с 2007 года. Тогда Гарет Бэйл забил в возрасте 18 лет 72 дня.

На 3-й минуте компенсированного времени Нуньес пяткой отправил мяч в ближний угол. Кински мяч парировал.