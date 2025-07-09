Суд Испании приговорил Карло Анчелотти к одному году тюрьмы
время публикации: 09 июля 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 18:56
Суд Испании приговорил бывшего тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти к одному году заключения по делу о неуплате налогов, сообщает "Радио Свобода".
Суд посчитал, что в 2014 году итальянский специалист, который тогда тренировал "Реал", не уплатил налоги с денег, полученных за использование его образа в рекламе.
С мая Карло Анчелотти тренирует сборную Бразилии.
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