Суд Испании приговорил Карло Анчелотти к одному году тюрьмы

Суд Испании приговорил бывшего тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти к одному году заключения по делу о неуплате налогов, сообщает "Радио Свобода".

Суд посчитал, что в 2014 году итальянский специалист, который тогда тренировал "Реал", не уплатил налоги с денег, полученных за использование его образа в рекламе.

С мая Карло Анчелотти тренирует сборную Бразилии.