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Спорт

Суд Испании приговорил Карло Анчелотти к одному году тюрьмы

Футбол
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Скандалы в спорте
время публикации: 09 июля 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 18:56
Суд Испании приговорил Карло Анчелотти к одному году тюрьмы
AP Photo/Ettore Chiereguini

Суд Испании приговорил бывшего тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти к одному году заключения по делу о неуплате налогов, сообщает "Радио Свобода".

Суд посчитал, что в 2014 году итальянский специалист, который тогда тренировал "Реал", не уплатил налоги с денег, полученных за использование его образа в рекламе.

С мая Карло Анчелотти тренирует сборную Бразилии.

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