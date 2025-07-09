Дубль Жоау Педру вывел "Челси" в финал клубного чемпионата мира

Первым финалистом клубного чемпионата мира сьал лондонский "Челси".

"Аристократы" в полуфинале победили "Флуминенсе" 2:0.

Оба мяча забил новичок клуба Жоау Педру (недавно перешел из "Брайтона"), воспитанник "Флуминенсе".

У бразильцев статистическое преимущество (54% владения мячом, 1:12 по ударам, 5:3 по точным ударам).

Второй финалист определится в матче ПСЖ - "Реал".