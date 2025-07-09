Дубль Жоау Педру вывел "Челси" в финал клубного чемпионата мира
время публикации: 09 июля 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 06:30
Первым финалистом клубного чемпионата мира сьал лондонский "Челси".
"Аристократы" в полуфинале победили "Флуминенсе" 2:0.
Оба мяча забил новичок клуба Жоау Педру (недавно перешел из "Брайтона"), воспитанник "Флуминенсе".
У бразильцев статистическое преимущество (54% владения мячом, 1:12 по ударам, 5:3 по точным ударам).
Второй финалист определится в матче ПСЖ - "Реал".
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