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Дубль Жоау Педру вывел "Челси" в финал клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 09 июля 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 06:30
Дубль Жоау Педру вывел "Челси" в финал клубного чемпионата мира
AP Photo/Frank Franklin II

Первым финалистом клубного чемпионата мира сьал лондонский "Челси".

"Аристократы" в полуфинале победили "Флуминенсе" 2:0.

Оба мяча забил новичок клуба Жоау Педру (недавно перешел из "Брайтона"), воспитанник "Флуминенсе".

У бразильцев статистическое преимущество (54% владения мячом, 1:12 по ударам, 5:3 по точным ударам).

Второй финалист определится в матче ПСЖ - "Реал".

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