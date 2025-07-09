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Женский чемпионат Европы по футболу. Сборные Германии и Швеции вышли в четвертьфинал

Футбол
время публикации: 09 июля 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 07:23
Женский чемпионат Европы по футболу. Сборные Германии и Швеции вышли в четвертьфинал
AP Photo/Martin Meissner

В Швейцарии продолжается женский чемпионат Европы по футболу. После двух туров в четвертьфинал вышли сборные Норвегии, Испании, Швеции и Германии.

Германия - Дания 2:1

После первого тайма в счете вели датчанки. Гол забила Амалия Вансгор (Ювентус).

Во втором тайме голы забили Шеке Нюскен (Челси) и Леа Шуллер (Бавария).

Польша - Швеция 0:3

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