Женский чемпионат Европы по футболу. Сборные Германии и Швеции вышли в четвертьфинал

В Швейцарии продолжается женский чемпионат Европы по футболу. После двух туров в четвертьфинал вышли сборные Норвегии, Испании, Швеции и Германии.

Германия - Дания 2:1

После первого тайма в счете вели датчанки. Гол забила Амалия Вансгор (Ювентус).

Во втором тайме голы забили Шеке Нюскен (Челси) и Леа Шуллер (Бавария).

Польша - Швеция 0:3