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Спорт

Результаты матчей квалификации Лиги конференций

Футбол
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:20
Результаты матчей квалификации Лиги конференций
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Сент-Джозеф (Гибралтар) - Клифтонвиль (Северная Ирландия) 2:2

Североирландцы дважды вели в счете.

С 54-й минуты они играли в меньшинстве. При счете 0:1 был удален Джек Кини.

За это же нарушение был назначен пенальти. Альваро Рей сравнял счет 1:1.

Флориана (Мальта) - Хаверфордвест (Уэльс) 2:1

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