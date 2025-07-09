Результаты матчей квалификации Лиги конференций
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:20
Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций.
Сент-Джозеф (Гибралтар) - Клифтонвиль (Северная Ирландия) 2:2
Североирландцы дважды вели в счете.
С 54-й минуты они играли в меньшинстве. При счете 0:1 был удален Джек Кини.
За это же нарушение был назначен пенальти. Альваро Рей сравнял счет 1:1.
Флориана (Мальта) - Хаверфордвест (Уэльс) 2:1
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