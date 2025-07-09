Результаты матчей квалификации Лиги конференций

Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Сент-Джозеф (Гибралтар) - Клифтонвиль (Северная Ирландия) 2:2

Североирландцы дважды вели в счете.

С 54-й минуты они играли в меньшинстве. При счете 0:1 был удален Джек Кини.

За это же нарушение был назначен пенальти. Альваро Рей сравнял счет 1:1.

Флориана (Мальта) - Хаверфордвест (Уэльс) 2:1