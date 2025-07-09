Победителем Золотого кубка КОНКАКАФ стала сборная Мексики

В США и Канаде завершился Золотой кубок КОНКАКАФ по футболу. Победителем турнира в 13- раз стала сборная Мексики.

В финале мексиканцы одержали волевую победу над сборной США 2:1.

Победный гол на 77-й минуте забил Эдсон Альварес (Вест Хэм).

Лучший бомбардир турнира панамец Исмаэль Диас, забивший 6 голов.

Лучшим игроком признан Эдсон Альварес.

Лучшим вратарем - мексиканец Луис Малагон (Америка).