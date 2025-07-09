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Победителем Золотого кубка КОНКАКАФ стала сборная Мексики

Футбол
время публикации: 09 июля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 06:57
Победителем Золотого кубка КОНКАКАФ стала сборная Мексики
AP Photo/David J. Phillip

В США и Канаде завершился Золотой кубок КОНКАКАФ по футболу. Победителем турнира в 13- раз стала сборная Мексики.

В финале мексиканцы одержали волевую победу над сборной США 2:1.

Победный гол на 77-й минуте забил Эдсон Альварес (Вест Хэм).

Лучший бомбардир турнира панамец Исмаэль Диас, забивший 6 голов.

Лучшим игроком признан Эдсон Альварес.

Лучшим вратарем - мексиканец Луис Малагон (Америка).

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