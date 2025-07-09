Победителем Золотого кубка КОНКАКАФ стала сборная Мексики
время публикации: 09 июля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 06:57
В США и Канаде завершился Золотой кубок КОНКАКАФ по футболу. Победителем турнира в 13- раз стала сборная Мексики.
В финале мексиканцы одержали волевую победу над сборной США 2:1.
Победный гол на 77-й минуте забил Эдсон Альварес (Вест Хэм).
Лучший бомбардир турнира панамец Исмаэль Диас, забивший 6 голов.
Лучшим игроком признан Эдсон Альварес.
Лучшим вратарем - мексиканец Луис Малагон (Америка).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2025