Клубный чемпионат мира. Джамал Мусиала сломал ногу
время публикации: 06 июля 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 10:35
ПСЖ в четвертьфинале клубного чемпионата мира обыграл "Баварию" 2:0.
В конце первого тайма нападающий немецкого клуба Джамал Мусиала столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.
Форвард матч продолжить не смог и выбыл на длительное время.
По данным немецких СМИ, у Мусиалы сломана малоберцовая кость левой ноги и повреждены несколько связок.
Ссылки по теме