Клубный чемпионат мира. Джамал Мусиала сломал ногу

ПСЖ в четвертьфинале клубного чемпионата мира обыграл "Баварию" 2:0.

В конце первого тайма нападающий немецкого клуба Джамал Мусиала столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Форвард матч продолжить не смог и выбыл на длительное время.

По данным немецких СМИ, у Мусиалы сломана малоберцовая кость левой ноги и повреждены несколько связок.