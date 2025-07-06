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Клубный чемпионат мира. Джамал Мусиала сломал ногу

Футбол
время публикации: 06 июля 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 10:35
Клубный чемпионат мира. Джамал Мусиала сломал ногу
AP Photo/Brynn Anderson

ПСЖ в четвертьфинале клубного чемпионата мира обыграл "Баварию" 2:0.

В конце первого тайма нападающий немецкого клуба Джамал Мусиала столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Форвард матч продолжить не смог и выбыл на длительное время.

По данным немецких СМИ, у Мусиалы сломана малоберцовая кость левой ноги и повреждены несколько связок.

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