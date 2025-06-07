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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали серебряную медаль

Художественная гимнастика
время публикации: 07 июня 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 21:26
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали серебряную медаль
AP Photo/Sergei Grits

В Таллинне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В групповом многоборье чемпионками стали испанки.

Израильтянки завоевали серебряные медали, венгерки - бронзовые.

Состав сборной Израиля: Кристина Элион Терновски, Майя Гамлиэль, Агам Гев, Арина Гвоздецкая, Варвара Саленкова.

В командном зачете победили итальянки. На втором месте украинки, на третьем - израильтянки.

Командный зачет - сумма выступлений в индивидуальном и групповом многоборье.

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