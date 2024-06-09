Волейбол. Сборная Израиля стала победителем Серебряной лиги
время публикации: 09 июня 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 20:01
Сборная Израиля по волейболу одержала победы во всех шести матчах Серебряной лиги. Соперниками израильтян были сборные Австрии, Фарерских островов и Исландии.
В шестом матче израильтяне обыграли австрийцев 3:0 (25:20, 25:21, 25:15).
Израильтяне заняли первое место, австрийцы - втחрое.
13 июня сборные Израиля и Австрии сыграют в матче за право выхода в Золотую лигу.
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