Волейбол. Сборная Израиля стала победителем Серебряной лиги

Сборная Израиля по волейболу одержала победы во всех шести матчах Серебряной лиги. Соперниками израильтян были сборные Австрии, Фарерских островов и Исландии.

В шестом матче израильтяне обыграли австрийцев 3:0 (25:20, 25:21, 25:15).

Израильтяне заняли первое место, австрийцы - втחрое.

13 июня сборные Израиля и Австрии сыграют в матче за право выхода в Золотую лигу.