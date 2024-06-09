x
09 июня 2024
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июня 2024
|
09 июня 2024
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Волейбол. Сборная Израиля стала победителем Серебряной лиги

время публикации: 09 июня 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 20:01
Волейбол. Сборная Израиля стала победителем Серебряной лиги
AP Photo/Bruna Prado

Сборная Израиля по волейболу одержала победы во всех шести матчах Серебряной лиги. Соперниками израильтян были сборные Австрии, Фарерских островов и Исландии.

В шестом матче израильтяне обыграли австрийцев 3:0 (25:20, 25:21, 25:15).

Израильтяне заняли первое место, австрийцы - втחрое.

13 июня сборные Израиля и Австрии сыграют в матче за право выхода в Золотую лигу.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 мая 2024

Волейбол. Израильтяне победили сборную Фарерских островов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 апреля 2024

Волейбол. Впервые за 32 года молодежная сборная Израиля сыграет на чемпионате Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 апреля 2024

Волейбол. Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне обыграли итальянцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 ноября 2023

Волейбол. Тель-авивский "Маккаби" снялся с Кубка вызова