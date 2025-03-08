Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне в овертайме победили сборную Гонконга
время публикации: 08 марта 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 09:07
В Мексике продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).
В матче четвертого тура израильтяне в овертайме одолели сборную Гонконга 7:6.
По броскам 35:26 в пользу израильтян.
Сборная Гонконга сравняла счет 6:6 за 9 секунд до конца основного времени.
Победный гол на 34-й секунде овертайма забросил капитан сборной Израиля Никита Зицерман (он в этом матче забил два гола).
Две шайбы забросил Ник Угорцин. По одной - Таль Бондар, Даниэль Мюллер, Демьян Александрович.
Сегодня израильтяне играют со сборной Мексики, уже ставшей победительницей турнира и обеспечившей выход в дивизион 2В.
На данный момент сборная Израиля занимает второе место в дивизионе.
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