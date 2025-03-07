НХЛ. Джейк Уолман обменян из "Сан-Хосе" в "Эдмонтон"

Еврейский защитник Джейк Уолман обменян из "Сан-Хосе Шаркс" в "Эдмонтон Ойлерз", сообщают американские СМИ.

"Шаркс" получат защитника Карла Берглунда, выступавшего в фарм-клубе "нефтяников", драфт-пик в первом раунде драфта 2026 года.

Джейк Уолман в 50 матчах сезона набрал 32 (6 + 26) очков.

Ранее в НХЛ он выступал за "Сент-Луис Блюз" и "Детройт Ред Уингз".