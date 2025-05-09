Начались финалы чемпионатов Израиля по водному поло
время публикации: 09 мая 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 09:52
В Институте Вингейта сыграны первые матчи финалов чемпионатов Израиля по водному поло.
В финале женского чемпионата действующий чемпион "Апоэль" (Йокнеам) разгромил "Апоэль АСА" (Тель-Авив) 14:5.
В финале мужского чемпионата "Апоэль Пальрам" (Гуш Звулун) победил "Апоэль" (Гиват Хаим) 8:3.
Ответные матчи состоятся в воскресенье , 11 мая.
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