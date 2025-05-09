x
09 мая 2025
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 мая 2025
|
09 мая 2025
|
последняя новость: 10:00
09 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Начались финалы чемпионатов Израиля по водному поло

Водное поло
время публикации: 09 мая 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 09:52
Начались финалы чемпионатов Израиля по водному поло
AP Photo/Luca Bruno

В Институте Вингейта сыграны первые матчи финалов чемпионатов Израиля по водному поло.

В финале женского чемпионата действующий чемпион "Апоэль" (Йокнеам) разгромил "Апоэль АСА" (Тель-Авив) 14:5.

В финале мужского чемпионата "Апоэль Пальрам" (Гуш Звулун) победил "Апоэль" (Гиват Хаим) 8:3.

Ответные матчи состоятся в воскресенье , 11 мая.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Голландки разгромили сборную Израиля