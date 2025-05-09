x
09 мая 2025
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 мая 2025
|
09 мая 2025
|
последняя новость: 20:32
09 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Начался чемпионат мира по хоккею. Результаты матчей

Хоккей
время публикации: 09 мая 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 20:14
Начался чемпионат мира по хоккею. Результаты матчей
AP Photo/Petr David Josek

В Швеции и Дании начался чемпионат мира по хоккею. Чехи в овертайме победили швейцарцев 5:4.

Австрия - Финляндия 1:2

По броскам 28:16 в пользу финнов.

Все голы были забиты в первом периоде.

Швейцария - Чехия 4:5 (овертайм)

На 20-й минуте швейцарцы вели в счете 2:0. На 49-й - 4:3.

На 57-й минуте Лукаш Седлак (Пардубице) сравнял счет. Победный гол на 63-й минуте забил Роман Червенка (Пардубице).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025

Рекорд "Эдмонтона". Гол Уолмана. Результаты матчей Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025

Достижение Рантенена. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025

Победный гол Зака Хаймана. Результаты матчей Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025

Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли австралийцам и вылетели в дивизион 2В