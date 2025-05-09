Начался чемпионат мира по хоккею. Результаты матчей

В Швеции и Дании начался чемпионат мира по хоккею. Чехи в овертайме победили швейцарцев 5:4.

Австрия - Финляндия 1:2

По броскам 28:16 в пользу финнов.

Все голы были забиты в первом периоде.

Швейцария - Чехия 4:5 (овертайм)

На 20-й минуте швейцарцы вели в счете 2:0. На 49-й - 4:3.

На 57-й минуте Лукаш Седлак (Пардубице) сравнял счет. Победный гол на 63-й минуте забил Роман Червенка (Пардубице).