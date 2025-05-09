Начался чемпионат мира по хоккею. Результаты матчей
время публикации: 09 мая 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 20:14
В Швеции и Дании начался чемпионат мира по хоккею. Чехи в овертайме победили швейцарцев 5:4.
Австрия - Финляндия 1:2
По броскам 28:16 в пользу финнов.
Все голы были забиты в первом периоде.
Швейцария - Чехия 4:5 (овертайм)
На 20-й минуте швейцарцы вели в счете 2:0. На 49-й - 4:3.
На 57-й минуте Лукаш Седлак (Пардубице) сравнял счет. Победный гол на 63-й минуте забил Роман Червенка (Пардубице).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025