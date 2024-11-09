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Сюрприз чемпионата Франции. "Марсель" проиграл "Осеру"

время публикации: 09 ноября 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 08:12
Сюрприз чемпионата Франции. "Марсель" проиграл "Осеру"
AP Photo/Daniel Cole

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Франции "Марсель" неожиданно проиграл на своем поле "Осеру" 1:3.

Провансальцы занимают второе место, отставая от ПСЖ на 6 очков.

Победа позволила "Осеру" подняться на шестое место.

"Марсель": Рульи, Мерлен (Гарсия, 46), Брассье (Кондогбиа, 66), Балерди, Лирола (Мурильо, 77), Хейбьерг, Рабьо, Роу (Коне, 46), Луис Энрике, Гринвуд, Мопе (Ваи, 46).

"Осер": Леон, Акпа, Равелосон, Ошо, Траоре, Перрен (Онаиву, 85), Менса, Хувер, Дануа (Бэйр, 78), Овусу, Синайоко (Диуссе, 78).

У хозяев подавляющее преимущество (75% владения мячом, 19:10 по ударам). При этом точнее по воротам били гости 6:5.

Во второй раз в сезоне "Марсель" на своем поле проиграл первый тайм с крупным счетом. По данным статистического сервиса Opta, такого не случалось с сезона 1998-99 годов.

На 10-й минуте Ласине Синайоко открыл счет. Перед самым перерывом гости забили два гола. Отличились бывший форвард "Лиона" Гаэтан Перрен и арендованный у "Борнмута" Хамед Траоре.

На 65-й минуте бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд реализовал пенальти 1:3.

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