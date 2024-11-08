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Лига конференций. "Челси" установил рекорды результативности

время публикации: 08 ноября 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 08:33
Лига конференций. "Челси" установил рекорды результативности
AP Photo/Frank Augstein

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций "Чклси" разгромил "Ноа" 8:0.

После первого тайма 6:0.

"Челси" впервые с 1971 года забил в первом тайме матча еврокубков шесть голов. В 1971 году пострадал "Женесс Эш" (Люксембург).

6:0 это крупнейший выигрыш английских клубов в еврокубках в первом тайме с 1976 года. Тогда "Дерби Каунти" громил "Финн Харпс" (Ирландия) 9:0 (после первого тайма), сообщает статистический сервис OptaJoe.

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