Альваро Мората получил тяжелую травму на тренировке "Милана"
время публикации: 08 ноября 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 15:35
Нападающий Альваро Мората получил серьезную черепно-мозговую травму во время тренировки "Милана" и был госпитализирован, сообщает официальный сайт клуба.
В заявлении клуба говорится, что футболист чувствует себя лучше, но останется под наблюдением врачей.
Он не примет участия в завтрашнем матче против "Кальяри".
Британское издание Mirror сообщает, что Альваро Мората получил травму в столкновении с защитником Страхиней Павловичем.
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