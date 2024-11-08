Альваро Мората получил тяжелую травму на тренировке "Милана"

Нападающий Альваро Мората получил серьезную черепно-мозговую травму во время тренировки "Милана" и был госпитализирован, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении клуба говорится, что футболист чувствует себя лучше, но останется под наблюдением врачей.

Он не примет участия в завтрашнем матче против "Кальяри".

Британское издание Mirror сообщает, что Альваро Мората получил травму в столкновении с защитником Страхиней Павловичем.