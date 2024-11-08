x
08 ноября 2024
|
последняя новость: 15:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2024
|
08 ноября 2024
|
последняя новость: 15:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Альваро Мората получил тяжелую травму на тренировке "Милана"

время публикации: 08 ноября 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 15:35
Альваро Мората получил тяжелую травму на тренировке "Милана"
AP Photo/Manu Fernandez

Нападающий Альваро Мората получил серьезную черепно-мозговую травму во время тренировки "Милана" и был госпитализирован, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении клуба говорится, что футболист чувствует себя лучше, но останется под наблюдением врачей.

Он не примет участия в завтрашнем матче против "Кальяри".

Британское издание Mirror сообщает, что Альваро Мората получил травму в столкновении с защитником Страхиней Павловичем.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2024

Лига конференций. "Челси" установил рекорды результативности
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2024

АПОЭЛ победил итальянцев. "Челси" забил 8 голов. Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2024

Лига Европы. "Аякс" разгромил "Маккаби", "Ференцварош" - киевское "Динамо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2024

Победный гол Омри Гандельмана. Результаты матчей Лиги конференций