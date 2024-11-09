Победный гол на последних секундах матча. "Бейтар" обыграл хайфский "Апоэль"

В стартовом матче десятого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" обыграл хайфский "Апоэль" 1:0.

Столичная команда лидирует в Лиге Аль.

На стадионе "Тедди" присутствовали 24 500 зрителей.

Матч начался атаками хозяев, которые упустили несколько возможностей для взятия ворот.

Постепенно "акулы" приспособились и постарались выровнять игру. Дважды не смог поразить ворота "Бейтара" Темоко Диарра (5 сентября перешел из "Шатору").

Во втором тайме территориальное преимущество было у "Бейтара", но несколько острых атак провели гости.

Во втором тайме Гай Меламед оказался один перед воротами. Но отлично сыграл голкипер "Бейтара" Мигель Сильва.

На пятой минуте компенсированного времени победный гол забил вышедший на замену полузащитник сборной Новой Каледонии Жекоб Жено (18 сентября перешел из "Гренобля").