Чемпионат Германии. Грифо не реализовал пенальти. "Унион" и "Фрайбург" сыграли вничью

В стартовом матче десятого тура чемпионата Германии столичный "Унион" сыграл вничью с "Фрайбургом" 0:0.

"Фрайбург" занимает четвертое место (17 очков), "Унион" - седьмое (16).

"Унион": Реннов, Диогу Лейте, Фогт, Дуки, Чжон Ву Ен (Скарке, 73), Вертессен (Шефер, 72), Триммель, Хедира, Кемляйн (Хаберер, 84), Сков (Кверфельд, 78), Холлербах (Сьебатшо, 73).

"Фрайбург": Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 77), Остерхаге (Хефлер, 77), Эггештайн, Грифо (Муслия, 90+2), Доан, Динкчи, Адаму (Хелер, 76).

Статистическое преимущество у "Фрайбурга" (60% владения мячом, 16:14 по ударам). Точнее по воротам били хозяева 6:4.

На 21-й минуте гости не реализовали пенальти. Не забил Ви нченцо Грифо, в третий раз в сезоне не реализовавший пенальти.