Голевой пас Лунина. Хет-трик Винисиуса Жуниора. "Реал" разгромил "Осасуну"

В матче тринадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" разгромил "Осасуну" (Памплона) 4:0. Три гола забил Винисиус Жуниор.

"Реал": Лунин, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао (Асенсио, 30), Васкес (Модрич, 46), Беллингем (Гюлер, 75), Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор (Эндрик, 75), Мбаппе, Родриго (Браим Диас, 20).

"Осасуна": Эррера, Бойомо, Катена, Аресо, Бретонес, Орос (Рубен Гарсия, 72), Торро, Монкайола (Муньос, 81), Пенья (Рауль Гарсия, 59), Сарагоса (Арнаис, 82), Будимир (Мойсес Гомес, 71).

Подавляющее преимущество у "Реала" (69% владения мячом, 18:2 по ударам, 8:0 по точным ударам, 11:3 по угловым).

На 20-й минуте из-за травмы был заменен Родриго. На 29-й минуте с поля на носилках унесли Милитао. Он оступился, без контакта с соперником.

На 34-й минуте после передачи Беллингема Винисиус Жуниор открыл счет 1:0. На 42-й минуте Асенсио делает длинный пас вперед. Джуд Беллингем вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 2:0.

На 61-й минуте Андрей Лунин сделал пас на чужую половину поля. Винисиус Жуниор вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота 3:0.

На 69-й минуте Браим Диас отобрал мяч у защитника на линии штрафной и сделал передачу. Винисиус Жуниор отправил мяч в сетку 4:0. Это четвертый хет-трик бразильца в составе "Реала" и третий в 2024 году.