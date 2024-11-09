Чемпионат Италии. "Лечче" и "Эмполи" сыграли вничью

В стартовой матче двенадцатого тура чемпионата Италии "Лечче" сыграл вничью с "Эмполи" 1:1.

"Лечче": Фальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Гильбер (Ребич, 78), Доргу, Банда (Пьеротти, 20), Рафья, Рамадани (Сансоне, 60), Уден (Кулибали, 60), Крстович.

"Эмполи": Васкес, Вити, Исмайли, Гогличидзе (Де Шильо, 61), Хаас, Мале (Эконг, 80), Хендерсон, Какаче (Самбия, 80), Джаси, Пеллегри (Сольбаккен, 68), Коломбо.

"Эмполи" занимает десятое место (16 очков). "Лечче" находится в зоне вылета (9 очков).

Напряженности противостоянию добавляло вот что. Наставник "Эмполи" Роберто Д'Аверса 11 марта был уволен с поста главного тренера "Лечче".

Статистическое преимущество у "Лечче" (59% владения мячом, 18:11 по ударам). Точнее по воротам били гости 6:3.

В первые полчаса соперники нанесли по одному удару по воротам. Игра оживилась после гола гостей. На 33-й минуте арендованный у "Торино" Пьетро Пеллегри (ранее играл за "Милан" и "Монако") проскочил между тремя защитниками и из полукруга перед штрафной пробил в нижний угол 0:1.

В начале второго тайма гости едва не удвоили преимущество. Мяч от руки вратаря Владимиро Фальконе попал в штангу.

После этого "Лечче" перехватил инициативу, не желая оставаться на последнем месте. Гостей несколько раз выручил арендованный у "Милана" вратарь Девис Васкес. Дважды "Эмполи" спасали штанги после ударов Сансона и Крстовича.

На 77-й минуте "Лечче" отыгрался. вышедший на замену Сантьяго Пьеротти нанес удар головой с линии вратарской 1:1.