Чемпионат Испании. Островитяне победили в Мадриде

В стартовом матче тринадцатого тура "Лас-Пальмас" в гостях обыграл "Райо Вальекано" 3:1.

"Райо Вальекано": Баталья, Рациу, Аридане (Эмбарба, 71), Лежен, Чаваррия (Педро Диас, 77), де Фрутос, Валентин, Гумбау (Трехо, 71), Альваро Гарсия, Паласон (Хамес Родригес, 77), Камельо (Гвардиола, 71).

"Лас-Пальмас": Силлессен, Росада, Алекс Суарес, Маккенна, Алекс Муньос, Хави Муньос, Кириан Родригес (Марк Кардона, 90+1), Эссугу (Бенито Рамирес, 79), Сандро (Фустер, 64), Фабио Силва (Мата, 79), Молейро (Кампанья, 64).

Команда с Канарских островов одержала третью победу в последних четырех матчах Примеро и впервые в сезоне выбралась из зоны вылета.

У столичной команды подавляющее преимущество (65% владения мячом, 33:11 по ударам, 6:3 по точным ударам). Эффективность гостей поражает: три удара в створ ворот, три гола.

На 6-й минуте после подачи углового арендованный у "Вулверхэмптона" Фабиу Силва (бывший нападающий "Порту") открыл счет 0:1.

Хозяева пошли на штурм, который продолжался около 50 минут. Бывший вратарь "Аякса" и "Барселоны" Яспер Силлессен неоднократно выручал островитян. После удара Лежена мяч попал в перекладину ворот гостей.

На 62-й минуте после подачи углового Аридане Эрнандес головой отправил мяч в свои ворота 0:2. Через 4 минуты готи провели скоростную контратаку, которую ударом в дальний нижний угол завершил Мануэль Фустер (1 июля перешел из "Альбасете") 0:3.

На второй минуте компенсированного времени после прострела Скотт Маккенна (8 августа перешел из "Ноттингем Форест") срезал мяч в ближний угол своих ворот 1:3.