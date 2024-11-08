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НБА. "Лейкерс" отправил Бронни Джеймса в фарм-клуб

время публикации: 08 ноября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 12:06
НБА. "Лейкерс" отправил Бронни Джеймса в фарм-клуб
AP Photo/Nikki Boertman

Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс, сын легендарного Леброна Джеймса, часть сезона проведет в фарм-клубе "Саут-Бэй", сообщают американские СМИ.

"Саут-Бей" выступает в G Лиге.

Дебют Бронни Джеймса за "Саут Бэй" состоится 9 ноября в матче против "Солт Лэйк Сити".

Журналист ESPN Шамс Чарания написал в твиттере, что в домашних матчах Бронни Джеймс будет выступать за "Саут Бэй", а во время выездов этой команды сможет играть за "Лейкерс".

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