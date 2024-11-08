НБА. "Лейкерс" отправил Бронни Джеймса в фарм-клуб

Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс, сын легендарного Леброна Джеймса, часть сезона проведет в фарм-клубе "Саут-Бэй", сообщают американские СМИ.

"Саут-Бей" выступает в G Лиге.

Дебют Бронни Джеймса за "Саут Бэй" состоится 9 ноября в матче против "Солт Лэйк Сити".

Журналист ESPN Шамс Чарания написал в твиттере, что в домашних матчах Бронни Джеймс будет выступать за "Саут Бэй", а во время выездов этой команды сможет играть за "Лейкерс".