"Боруссия" проиграла. Компани повторил рекорд Гвардиолы. "Байер" теряет очки
Состоялись матчи десятого тура чемпионата Германии. "Майнц" сенсационно обыграл дортмундскую "Боруссию" 3:1.
Еще немного и "Боруссия" с "Байером" (действующим чемпионом) выпадут из чемпионской гонки.
Вердер (Бремен) - Хольштейн (Киль) 2:1
Майнц - Боруссия (Дортмунд) 3:1
Последний раз "карнавальщики" проиграли "Боруссии" в январе 2023 года.
Победный гол забил Йонатан Буркхардт. Капитан "Майнца" забил шестой гол в десяти матчах.
Бохум - Байер (Леверкузен) 1:1
"Бохум" продолжает находиться на последнем месте, набрав второе очко в сезоне.
Хозяева отыгрались на 89-й минуте.
Санкт-Паули (Гамбург) - Бавария (Мюнхен) 0:1
Хозяева не нанесли ни одного точного удара за весь матч.
Как и в прошлом матче (против "Бенфики") единственный победный мяч забил Джамал Мусиала.
В первых 10 матчах под руководством Венсана Компани "Бавария" набрала 26 очков. Это повторение рекорда Пепа Гвардиолы, установленного в 2013 году.