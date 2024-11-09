"Боруссия" проиграла. Компани повторил рекорд Гвардиолы. "Байер" теряет очки

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Германии. "Майнц" сенсационно обыграл дортмундскую "Боруссию" 3:1.

Еще немного и "Боруссия" с "Байером" (действующим чемпионом) выпадут из чемпионской гонки.

Вердер (Бремен) - Хольштейн (Киль) 2:1

Майнц - Боруссия (Дортмунд) 3:1

Последний раз "карнавальщики" проиграли "Боруссии" в январе 2023 года.

Победный гол забил Йонатан Буркхардт. Капитан "Майнца" забил шестой гол в десяти матчах.

Бохум - Байер (Леверкузен) 1:1

"Бохум" продолжает находиться на последнем месте, набрав второе очко в сезоне.

Хозяева отыгрались на 89-й минуте.

Санкт-Паули (Гамбург) - Бавария (Мюнхен) 0:1

Хозяева не нанесли ни одного точного удара за весь матч.

Как и в прошлом матче (против "Бенфики") единственный победный мяч забил Джамал Мусиала.

В первых 10 матчах под руководством Венсана Компани "Бавария" набрала 26 очков. Это повторение рекорда Пепа Гвардиолы, установленного в 2013 году.