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Футзал. Чемпионами мира стали бразильцы. Украинцы завоевали бронзовые медали

время публикации: 09 октября 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 10:15
Футзвл. Чемпионами мира стали бразильцы. Украинцы завоевали бронзовые медали
AP Photo/Darko Vojinovic

В Узбекистане завершился чемпионат мира по футзалу. В финале бразильцы победили сборную Аргентины 2:1.

Сборная Бразилии в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу.

Сборная Украины впервые завоевала бронзовые медали. В матче за третье место украинцы разгромили французов 7:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Марсель Маркес, забивший 10 голов.

Лучшим игроком турнира признан бразилец Диего Энрике.

Лучшим вратарем чемпионата стал бразилец Виллиан Фелипе Дорн.

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