Футзал. Чемпионами мира стали бразильцы. Украинцы завоевали бронзовые медали

В Узбекистане завершился чемпионат мира по футзалу. В финале бразильцы победили сборную Аргентины 2:1.

Сборная Бразилии в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу.

Сборная Украины впервые завоевала бронзовые медали. В матче за третье место украинцы разгромили французов 7:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Марсель Маркес, забивший 10 голов.

Лучшим игроком турнира признан бразилец Диего Энрике.

Лучшим вратарем чемпионата стал бразилец Виллиан Фелипе Дорн.