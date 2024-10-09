Футзал. Чемпионами мира стали бразильцы. Украинцы завоевали бронзовые медали
время публикации: 09 октября 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 10:15
В Узбекистане завершился чемпионат мира по футзалу. В финале бразильцы победили сборную Аргентины 2:1.
Сборная Бразилии в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу.
Сборная Украины впервые завоевала бронзовые медали. В матче за третье место украинцы разгромили французов 7:1.
Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Марсель Маркес, забивший 10 голов.
Лучшим игроком турнира признан бразилец Диего Энрике.
Лучшим вратарем чемпионата стал бразилец Виллиан Фелипе Дорн.
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