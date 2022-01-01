Европа, Америка и Австралия осудили ликвидацию "Мемориала" в России, Израиль молчит

США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания выразили сожаление в связи с решениями российских судов о ликвидации в России международного общества и правозащитного центра "Мемориал", передает агентство "Интерфакс".

"Мы сожалеем о решениях двух российских судов о принудительном закрытии международного общества "Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал", – говорится в совместном заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

В заявлении этих стран указывается, что "Мемориал" "неустанно выступает за защиту прав человека в России, разоблачая ужасающие нарушения, в том числе на Северном Кавказе", а "утверждения российских властей о том, что принципиальная и мирная работа правозащитного центра "Мемориал" "оправдывает экстремизм и терроризм", не может быть принято".

Авторы заявления отметили, что судебные решения в отношении структур последовали за "систематическими репрессиями в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции".

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и обязательства в области прав человека, и продолжаем осуждать российские законы, касающиеся "иностранных агентов", которые еще больше заглушают независимые голоса и сужают пространство для гражданского общества", – подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось ранее, с осуждением решений российских судов по "Мемориалу" ранее выступили глава Европарламента Давид Сассоли, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Отметим, что ни правительство Израиля, ни министерство иностранных дел Израиля не публиковали никаких комментариев и заявлений по поводу ликвидации российскими судами международного общества и правозащитного центра "Мемориал". Представителей Израиля не было на судах над "Мемориалом", хотя на них присутствовали представители многих других стран.

8 ноября 2021 года российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках утверждалось, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году). 28 декабря 2021 года судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 29 декабря 2021 года судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".