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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 14:59

Российские военные вновь обстреляли Николаев

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Российские военные вновь обстреляли Николаев

В воскресенье, 3 апреля, российские военные вновь нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Власти призывают граждан не публиковать фотографии и видеозаписи с мест падения ракет.

Напомним, что 29 марта российские военные обстреляли здание здание Николаевской областной государственной администрации. Погибли десятки людей.

По данным местных властей, с начала войны в Николаевской области в результате действий армии РФ погибли около 150 мирных жителей.


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