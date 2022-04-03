Российские военные вновь обстреляли Николаев
В воскресенье, 3 апреля, российские военные вновь нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Власти призывают граждан не публиковать фотографии и видеозаписи с мест падения ракет.
Напомним, что 29 марта российские военные обстреляли здание здание Николаевской областной государственной администрации. Погибли десятки людей.
По данным местных властей, с начала войны в Николаевской области в результате действий армии РФ погибли около 150 мирных жителей.
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