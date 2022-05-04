Расследование AP: в результате авиаудара армии РФ по театру в Мариуполе погибли около 600 человек

Агентство Associated Press опубликовало результаты расследования обстоятельств гибели людей в результате взрыва в Драматическом театре, где от обстрелов российской армии укрывались около тысячи мирных граждан.

Украинская сторона заявляла, что вечером 16 марта с российского самолета на здание Драматического театра в Мариуполе была сброшена бомба. В результате взрыва была разрушена центральная часть театра, а также завален вход в бомбоубежище. Рядом со зданием театра крупно были выложены слова "ДЕТИ".

Власти РФ отрицали факт нанесения бомбового удара по зданию театра в Мариуполе. В российских СМИ предлагалась версия причастности к взрыву бойцов полка "Азов" или иных украинских военных подразделений, якобы действовавших из здания театра и на прилегающей к нему территории.

Расследование AP воссоздает картину событий того дня на основе рассказов 23 выживших, спасателей и людей, хорошо знакомых с тем, как театр использовался в качестве бомбоубежища. При подготовке материала агентство использовало два набора планов этажей театра, фотографии и видеозаписи, сделанные внутри до, во время и после взрыва. Была создана 3D-модель поэтажного плана здания театра с описаниями помещений, где укрывались люди.

Прежде всего, AP заявляет, что жертвами взрыва стали около 600 человек, находившихся в помещениях театра и в непосредственной близости от него. Ранее (25 марта) горсовет Мариуполя заявлял о примерно 300 погибших.

По рассказам свидетелей, около 100 человек в момент взрыва находились на полевой кухне недалеко от здания театра, никто из них не выжил. Судя по полученным данным, помещения и коридоры театра, который считали надежным укрытием, были переполнены. По оценке AP, в среднем на каждого человека приходилось около 3 кв. метров пространства, и всего в театре укрывались около 1000 человек. Точно спаслись примерно 200 человек, включая самих спасателей, разбиравших завалы вскоре после взрыва (но возможно, спасшихся было примерно вдвое больше). Люди могли выходить через главный выход или через единственный не разрушенный боковой выход.

Отметим, что результаты расследования были опубликованы агентством AP, когда фактически весь Мариуполь уже контролируется вооруженными силами РФ и ДНР. В настоящее время бои идут только на территории завода "Азовсталь".

По оценке властей Украины, в результате действий российской армии только в одном Мариуполе могли погибнуть около 20 тысяч человек. Установить судьбу многих пропавших без вести пока не представляется возможным.