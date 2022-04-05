Минюст РФ объявил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского иностранными агентами, работающими на Украину

Министерство юстици Российской Федерации внесло в список физических лиц-иноагентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Об этом сообщает ТАСС.

Полтора года назад в российском законодательстве появилось понятие - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им, независимо от гражданства, может быть признан человек, "осуществляющий на территории Российской Федерации в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ".

ТАСС сообщает, что в обосновании включения в список Киселева и Ганапольского указано "осуществление политической деятельности", а в качестве "иностранного источника" указана Украина.