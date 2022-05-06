Украинские СМИ: у острова Змеиный горит российский фрегат

Украинские СМИ сообщают о взрыве и пожаре на российском сторожевом корабле "Адмирал Макаров" (фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник"), который находится около острова Змеиный в Черном море.

Об этом пишут одесское издание "Думская" и агентство УНIАН.

Отмечается, что в зоне происшествия заметна российская авиация, на помощь горящему фрегату вышли спасательные суда.

Источники издания "Думская" утверждают, что в российский фрегат попала украинская ракета "Нептун".

Генштаб вооруженных сил Украины пока не подтверждает эту информацию. Но в утренней сводке ВСУ за 6 мая число потерянных российских флотом кораблей и катеров было увеличено на одну единицу.

Минобороны РФ пока эту информацию не комментирует.