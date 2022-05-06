Украинские СМИ: у острова Змеиный горит российский фрегат
Украинские СМИ сообщают о взрыве и пожаре на российском сторожевом корабле "Адмирал Макаров" (фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник"), который находится около острова Змеиный в Черном море.
Об этом пишут одесское издание "Думская" и агентство УНIАН.
Отмечается, что в зоне происшествия заметна российская авиация, на помощь горящему фрегату вышли спасательные суда.
Источники издания "Думская" утверждают, что в российский фрегат попала украинская ракета "Нептун".
Генштаб вооруженных сил Украины пока не подтверждает эту информацию. Но в утренней сводке ВСУ за 6 мая число потерянных российских флотом кораблей и катеров было увеличено на одну единицу.
Минобороны РФ пока эту информацию не комментирует.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 22 апреля 2022
МО РФ – об экипаже крейсера "Москва": один военнослужащий погиб, 27 пропали без вести
МО РФ – об экипаже крейсера "Москва": один военнослужащий погиб, 27 пропали без вести
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2022
Родители моряков с крейсера "Москва" пытаются выяснить судьбу своих детей
Родители моряков с крейсера "Москва" пытаются выяснить судьбу своих детей
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2022
Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул
Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2022
Минобороны РФ заявляет, что "очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован"
Минобороны РФ заявляет, что "очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован"