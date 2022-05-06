Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 12:58

Украинские СМИ: у острова Змеиный горит российский фрегат

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Фрегат "Адмирал Макаров"

Украинские СМИ сообщают о взрыве и пожаре на российском сторожевом корабле "Адмирал Макаров" (фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник"), который находится около острова Змеиный в Черном море.

Об этом пишут одесское издание "Думская" и агентство УНIАН.


Отмечается, что в зоне происшествия заметна российская авиация, на помощь горящему фрегату вышли спасательные суда.

Источники издания "Думская" утверждают, что в российский фрегат попала украинская ракета "Нептун".

Генштаб вооруженных сил Украины пока не подтверждает эту информацию. Но в утренней сводке ВСУ за 6 мая число потерянных российских флотом кораблей и катеров было увеличено на одну единицу.

Минобороны РФ пока эту информацию не комментирует.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 22 апреля 2022
МО РФ – об экипаже крейсера "Москва": один военнослужащий погиб, 27 пропали без вести
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2022
Родители моряков с крейсера "Москва" пытаются выяснить судьбу своих детей
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2022
Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2022
Минобороны РФ заявляет, что "очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:58 Украинские СМИ: у острова Змеиный горит российский фрегат
11:45 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 72-й день войны
10:58 Минобороны РФ заявляет об уничтожении склада боеприпасов в Краматорске
10:41 В США умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
09:36 Глава офиса президента Украины и генсек ООН: из Мариуполя и с "Азовстали" эвакуированы около 500 гражданских
09:29 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 223 детей
09:20 Сенат США принял резолюцию против новой ядерной сделки с Ираном
07:28 Богданов отчитался по встрече с делегацией ХАМАСа, в Москве ждут представителей ФАТХа и ООП
06:28 Жертвами обрушения здания в Китае стали более 50 человек
18:36 Reuters: в Буче находились спецназовцы подразделения "Витязь" и псковские десантники
Загрузка...